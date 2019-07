Chiusura punto nascita, Bartolazzi: «Resterà garantito Pronto Soccorso h24 e consulenze urgenti»

REDAZIONE TERMOLI

«Il Comitato Percorso Nascita nazionale, nell’esprimere parere positivo alla deroga per Isernia, lo ha tuttavia condizionato alla chiusura del PN di Termoli. La struttura commissariale ha garantito presso il Presidio Ospedaliero di Termoli il potenziamento delle funzioni ambulatoriali di visita, ecografia e diagnostica pre-natale, monitoraggio pre-parto e controlli post-partum. Inoltre, ha dato assicurazione che continueranno ad essere garantite presso il Pronto Soccorso h24 le consulenze urgenti, da parte del personale specialista in Ostetricia e Ginecologia che, in caso di situazione critica, potrà assicurare il trasferimento assistito verso il punto nascita appropriato nell’ambito della rete aziendale integrata materno-infantile, nonché l’assistenza in regime di ricovero ai pazienti in età pediatrica». È questa la dichiarazione del sottosegretario alla Salute, Armando Bartolazzi che ha risposto ieri IN Commissione Affari Sociali all’interrogazione di Michela Rostan (LeU) sulle iniziative per evitare la chiusura del punto nascita dell’Ospedale San Timoteo del Molise.