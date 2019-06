Chiusura punto nascita, Antonio Federico: «Incontreremo i sindaci»

REDAZIONE TERMOLI

«Il Punto Nascite di Termoli -si legge in una nota stampa di Antonio Federico, portavoce M5S alla Camera dei Deputati- chiude perché mancano le condizioni necessarie per assicurare gli standard di sicurezza a nascituri e partorienti, non a causa della carenza di personale. Il reparto del San Timoteo non rispetta nessuno dei parametri previsti dalla legge e questo succede ormai da anni, purtroppo. La chiusura, infatti, è una misura prevista già tempo fa dal Comitato Nazionale Percorso Nascite e ribadita più volte dal Tavolo tecnico. Tuttavia sono pronto a incontrare i sindaci del basso Molise insieme a tutta la delegazione parlamentare e spero che questo avvenga al più presto».