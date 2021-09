Chiusura Punti Enel, i cittadini si lamentano e chiedono il potenziamento del servizio

Sono tante ormai le segnalazioni che riceviamo quotidianamente dai cittadini molisani, ed in particolar modo da quelli dei distretti di Termoli e Isernia, che devono fare i conti con la chiusura dei punti Enel nella loro città. Aumenta il numero degli utenti che continuano a lamentarsi per questo disagio che si prolunga ormai da quasi due mesi. Fanno notare che per gestire una semplice richiesta di assistenza si vedono costretti a tentare, per ore ed ore, di mettersi in contatto con il numero verde. Purtroppo l’operazione risulta molte volte complicata. E se anche dovessero riuscirci – ci fanno notare con le loro segnalazioni – non è detto che riescano a risolvere il loro problema. A questo bisogna aggiungere l’impossibilità da parte delle persone anziane (poco avvezze a questo tipo di approccio) di gestire una qualsiasi richiesta attraverso il telefono. Alle difficoltà di contattare l’azienda si aggiunge il fatto che risulta evidentemente disagevole spostarsi per raggiungere l’unico punto Enel (quello di Campobasso). Si parla delle esigenze di persone anziane, ma il discorso può essere esteso anche ad altre categorie che meritano uguale attenzione nell’ambito di un servizio essenziale quale è quello che svolge la società leader nell’erogazione dell’energia elettrica.