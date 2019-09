Chiusura Museo Pistilli di Campobasso, «Pronti a discutere su soluzioni alternative»

REDAZIONE

«Genera preoccupazione lo sciagurato disegno di accorpare alla direzione regionale dell’Abruzzo del Ministero dei beni culturali (MIBAC) quella del Molise, strappando alla città di Campobasso un altro pezzo delle Istituzioni». A dichiararlo in un comunicato alla stampa è Antonio Di Viesti, già coordinatore del padtito La Lega per Salvini premier di Campobasso). Il 6 settembre scorso il sit-in di protesta organizzato dinnanzi all’ingresso del Museo Sannitico, cui hanno partecipato, numerosi, cittadini e Associazioni. Di ieri poi la notizia, sostanziata in una nota del Direttore Susanna Meurer, del proposito di chiudere, addirittura, uno dei luoghi simbolo di Campobasso e fra i più visitati: il Museo Pistilli. bicato in Salita San Bartolomeo in un contesto fra i più scenografici e suggestivi della Campobasso “vecchia”, arroccato alle pendici della collina Monforte nel Palazzo quattrocentesco denominato Pistilli il Museo, di cui la Meurer è da poco direttore, conserva in esposizione permanente uno dei partrimoni

artistici più apprazzati dell’ intera Regione. Parliamo di oltre 150 meravigliosi quadri appartenuti al collezionista campobassano Michele Praitano, la cui pregevole memoria civica e le sensibilita artistiche sono assolutamente note anche ben oltre i confini della comunità cittadina. Deceduto qualche anno fa, lo stimatissimo artista decise di donare al MIBAC la sua preziosa collezione perché tutti potessero liberamente giovarne e difatti, esposta al pubblico con apertura continuativa tutti i giorni della settimana festivi compresi, la collezione Praitano costituisce una delle raccolte d’ arte più prestigiose fra quelle visitabili sull’intero territorio molisano tanto da diventarne un’ icona, con affuenze dell’ordine di migliaia di visitatori l’anno. Inoltre, rappresentando una delle pochissime attrattive turistiche per chi arriva in città con il proposito di goderne le bellezze artiche e naturalistiche, il proposito di chiuderlo dal 1 ottobre prossimo appare incomprensibile e inaccettabile. «Passi pure il progetto di accorpare gli uffici amministrativi del Polo Museale con quelli dell’Abruzzo, deciso a Roma – dichiara il Presidente di una delle tante associazioni e Comitati pronti a dare battaglia in sostegno della conservazione e fruibilità del nostro patrimonio – ma privare il nostro capoluogo di Regione, come già fatto con la Biblioteca Albino e molto altro ancora, di uno dei luoghi simbolo, è solo l’ultima delle più evidenti manifestazioni di bigottismo che hanno caratterizzato, ahimè, gli ultimi anni, condizionando in peggio le comunità. Vogliamo capire le ragioni di una simile sciagurata decisione per aprire una discussione vocata al raggiungimento di soluzioni miglioretive della vita popolare – dichiara ancora il Presidente, anch’egli impegnato in campo artistico quale cultore della materia – perché concepire soluzioni ai vari problemi, anche concreti e complessi per carità, limitandosi sic et

simpliciter a programmare chiusure diffuse di beni e servizi è orientamento da scongiurare con ogni mezzo, per evitare alla città, che sul piano turistico si va invece risvegliando ed ha necessità di rinascere, derive già vissute negli anni oscuri che tentiamo faticosamente di buttarci alle spalle». In debito con la verità per inclinazione culturale, chi vi scrive ha provato a verificare attraverso i canali social TripAdvisor e Google il quoziente di gradimento che le opere riscuotono presso l’opinione dei visitatori e deve ammettersi che i giudizi espressi sono assolutamente lusinghieri. «Siamo pronti a discutere con la dirigenza di soluzioni alternative, che nel considerare le problematiche sofferte dal Museo, sostanziate nella nota che abbiamo visionata, non sacrifichino però, un così prezioso bene alle semplici logiche di smobilitare il territorio, preludio a ben più gravi epiloghi».