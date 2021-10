Chiusura di stagione in grande stile: Nicola Rivellino “primo di classe” al Rally “Porta del Gargano” (LE FOTO)

Chiusura in grande stile per il driver campobassano Nicola Rivellino che, con il suo equipaggio, a bordo della “rodata” Peugeot si è classificato “primo di classe” (5° di gruppo su 15 e 18° assoluto su 50 equipaggi) al Rally “Porta del Gargano”. Si è trattato di una gara emozionante grazie a due prove speciali molto diverse tra loro e particolarmente impegnative: la prima nel territorio di Peschici che ha ripercorso il suggestivo tratto della storica “Telegrafo Vecchio”, la seconda è rappresentata dal “Monte Sacro”, percorso dove si fondono velocità e tecnica, qualità che il driver Nicola Rivellino ha dimostrato di padroneggiare. L’arrivo nella splendida cornice di Marina Piccola, con una vista mare mozzafiato. Un risultato, quello ottenuto dal team guidato da Nicola Rivellino, straordinario giunto al termine di una stagione eccellente che ha visto il team del pilota campobassano distinguersi nelle prove disputate lungo lo Stivale. L’edizione numero 11 della gara, svolta in nuove location come Vieste e Peschici ha riscontrato un ottimo successo tra tutti gli appassionati, giunti da diverse zone d’Italia per prendere parte alla kermesse che di fatto ha chiuso la stagione della “settima zona Aci Sport Coppa Rally”. Grazie al supporto di numerosi sponsor, tra i quali “La Molisana”, Rivellino ha portato a termine una stagione che si è rivelata tanto impegnativa quanto ricca di soddisfazioni. «Questo – ha detto Nicola Rivellino – deve essere solo il punto di partenza. Ringrazio di cuore tutto il mio team ma soprattutto gli sponsor che mi hanno supportato in questa splendida avventura. L’obiettivo è migliorarmi ancora e, dopo una breve pausa, cominciare già la preparazione in vista della prossima stagione».

Chiusura di stagione in grande stile: Nicola Rivellino "primo di classe" al Rally "Porta del Gargano"