Chiusura delle attività commerciali, Valente (Azione): “Il governo doveva fare di più”

“Ancora conservo in Municipio – ha scritto il sindaco di Vinchiaturo e referente di Azione in Molise Luigi Valente – le chiavi che simbolicamente mi sono state consegnate dai commercianti il 29 aprile scorso in segno di protesta per una situazione insostenibile di disperazione. Non avrei mai immaginato che si potesse ripetere ancora la chiusura delle attività commerciali con danni enormi e forse irreversibili per le partite IVA. In questi 6 mesi si poteva e si doveva fare meglio per metter in atto misure serie e concrete, invece si è preferito pavoneggiarsi dei risultati raggiunti, tirare i remi in barca, fare finta che fosse tutto finito e spendere tanti soldi pubblici per monopattini e banchi a rotelle, rifiutando perfino gli aiuti economici dall’Europa per mera convenienza elettorale. Nessun intervento serio nella sanità, nei trasporti, nella scuola, nessun sostegno immediato e concreto a chi purtroppo perderà per sempre il lavoro oppure a chi perderà tutto ciò che ha creato con i sacrifici di una vita. Come sindaco, ma anche come referente politico di Azione, sono molto amareggiato e sono pienamente solidale con chi oggi è costretto a pagare un pesante prezzo per l’incompetenza, per l’indolenza e per la leggerezza di altri. Comprendo bene la difficoltà della situazione a livello mondiale, ma in Italia avremmo dovuto e potuto fare meglio nella gestione dell’emergenza e nell’impiego delle risorse, non limitandosi a prolungare lo stato di emergenza chiedendo sacrifici ai cittadini. Chiudere ancora una volta certifica un palese fallimento di chi avrebbe dovuto “governarci” ed è un colpo mortale al nostro Paese”.