Chiusura del Punto Nascita, gestanti nella paura. “Ci affidiamo a Dio” (L’INTERVISTA)

E ricomincia la battaglia anche del Comitato Molisanità L113. Ferrante e Staniscia: “Dopo due anni siamo punto e a capo ma non ci arrendiamo. Sono successi casi analoghi in altri ospedali e i reparti non sono stati chiusi”

Il giorno dopo la decisione della chiusura del Punto nascita di Termoli rimane solo tanta amarezza, mista a paura, nelle gestanti che si apprestano a partorire. È il caso di Mariarosa, che proprio oggi, 15 luglio, vede scadere le 40 settimane della sua gravidanza. Mariarosa ha voluto esprimere le sue preoccupazioni davanti al nostro microfono dando voce a tante altre donne come lei che nelle prossime settimane si troveranno costrette a prendere una decisione sul luogo dove partorire. Nelle sue parole viene fuori tutta la preoccupazione di una donna e mamma che, al terzo parto, deve fare i conti con l’incognita più grande: “riuscirò a raggiungere in tempo l’ospedale? Ho scelto Vasto perché è indubbiamente più vicino. Non posso che affidarmi a Dio”. La sua decisione, per forza di cose, è ricaduta su Vasto, più ‘facile’ da raggiungere rispetto a Campobasso. “Sono alla terza gravidanza – ci racconta con la voce rotta dalla paura – e ho sempre avuto dei parti molto veloci. La paura è quella di non fare in tempo. Vivo con l’ansia da quando ho saputo della chiusura del Punto Nascita”. Una battaglia che, dopo l’annuncio del ricorso da parte del sindaco di Termoli, Francesco Roberti, sono pronte a combattere di nuovo anche le rappresentanti del Comitato Molisanità L113 Cinzia Ferrante e Debora Staniscia. “Sono passati due anni ma la situazione non è cambiata. Abbiamo una sentenza del Tar a favore dell’ospedale e del Punto Nascita ma nonostante questo è arrivato un provvedimento improvviso”. Sotto la lente la battaglia compiuta due anni fa e la decisione di intraprendere una nuova azione legale contro il provvedimento arrivato nella giornata di ieri. “E’ giusto che se ci sono delle responsabilità nella morte di questo bambino qualcuno paghi ma si sono verificati casi analoghi in passato anche in altri ospedali e i reparti non sono stati chiusi. Non pensiamo che costringere le partorienti ad intraprendere viaggi lungo la Bifernina con tempi di percorrenza di più di un’ora o verso Vasto in piena estate sia molto più sicuro”. (Mic. Bev. – An. De. Greg.)

IN ALTO LE VIDEO INTERVISTE A MARIAROSA E A FERRANTE E STANISCIA