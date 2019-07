Chiusura del punto nascita, «è solo l’inizio dello smantellamento di Termoli»

REDAZIONE TERMOLI

La preoccupazione forte è che quello che verrà sarà «un piano operativo lacrime e sangue». Non le manda a dire il segretario regionale e consigliere regionale del Partito Democratico, Vittorino Facciolla. Sotto la lente è andata a finire la chiusura del punto nascita del San Timoteo di Termoli. Una chiusura di fatto piovuta dall’alto, arrivata a colpire la popolazione in appena qualche giorno dopo che i sindaci del basso Molise si erano fatti portavoce di una vera e propria “campagna” per sensibilizzare i commissari ad acta ed evitare quella chiusura che, adesso, costringe le donne (soprattutto quelle che devono partorire tra poche settimane e pochi giorni) a rivolgersi ad altre strutture. E mentre qualche donna è stata già trasferita presso il Cardarelli di Campobasso e più di qualcuna valuta, o meno, la possibilità di recarsi a Vasto, sul futuro del punto nascita interviene anche il Pd del basso Molise che ieri pomeriggio si è incontrato nell’ambito dell’assemblea di Federazione. Sotto la lente non solo la chiusura ma, più in generale, il futuro della sanità molisana e bassomolisana e il Pos del prossimo triennio che sarebbe già dovuto entrare in funzione ma del quale, invece «ancora non si sa nulla. Doveva già essere in vigenza – ha affermato ancora Facciolla – ma non è stato neanche presentato nonostante Agenas si fosse impegnata a presentarlo entro il 30 giugno e non sappiamo neanche di cosa discuteremo. Questo è un presagio assai negativo che ci induce a pensare che sarà un piano operativo lacrime e sangue che cancellerà il centro Hub e due Spoke a Isernia e Termoli e che potrebbe far retrocedere gli ospedali di Termoli e Larino a semplici pronto soccorso. Se così dovesse essere vuol dire che la chiusura del punto nascita è l’avvio di una opera di smantellamento del San Timoteo». Gli occhi, adesso, sono puntati tutti sul ricorso al Tar che presenteranno le amministrazioni comunali del basso Molise assieme alle mamme del gruppo Facebook Donne&Mamme Termoli che hanno organizzato la manifestazione di protesta di lunedì e tutte le donne incinte che vorranno partecipare al ricorso. «Si tratta di un ricorso fondamentale – ha affermato ancora Facciolla – perché sancirà il principio che siamo in vigenza del programma operativo del 2015-2018. Io inviterei i commissari ed Agenas a scrivere un piano che sia conferente non solo con l’analisi del contesto territoriale ma anche con i fabbisogni del territorio, senza pensare di poterci catapultare dall’alto qualcosa che non accetteremo». E Pd che è pronto a fare la sua parte «in prima linea. Faremo tutte le azioni necessarie per riaprire questo discorso perché siamo un partito responsabile e cercheremo di essere accanto a chiunque voglia portare avanti questa battaglia che riguarda tutti e che non deve avere un colore politico, bisogna collaborare tutti insieme per trovare una soluzione. Noi saremo di supporto per una sanità di qualità e il diritto alla salute dei cittadini che non può essere oggetto di mercimonio e di speculazione. Siamo un partito organizzato che farà sentire la sua voce e affiancherà chiunque voglia porre in essere la salvaguardia dei diritti dei cittadini molisani». Un punto di vista che ha trovato d’accordo anche il segretario di Federazione del basso Molise, Oscar Scurti. «Il Pd sarà in prima linea in tutte le azioni necessarie per riaprire questo discorso perché siamo un partito responsabile», ha affermato Scurti. Per Facciolla resta il dato di fatto di quanto sia indispensabile e forse l’unica arma necessaria il ricorso al Tar Molise. «Credo di essere stato il primo che abbia detto che bisogna ricorrere al Tar perché ci sono delle illegittimità nel provvedimento e sono convinto che proprio per la carenza dello stesso in diversi punti e per il contrasto rispetto al Pos 2015-2018 possa esserne sospesa l’efficacia».