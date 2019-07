Chiusura del punto nascita, donne tra paure e incertezze

REDAZIONE TERMOLI

C’è chi ha preso un giorno di ferie dal lavoro e anche se «fuori tempo massimo per una gravidanza» ha voluto essere ugualmente presente per dire no ad una chiusura che sarebbe «una sciagura per il territorio». Ma soprattutto c’erano loro, le future mamme. Quelle donne che tra poche settimane affronteranno l’appuntamento più bello, inatteso e pauroso della loro vita: abbracciare il loro bambino. C’erano loro che, pancioni in bella mostra hanno sfidato il caldo torrido di un lunedì 1 luglio di quelli neri per il basso Molise e sono scese in piazza. Nelle loro parole, nei loro volti, nei loro occhi la paura per un futuro che, adesso, vede un grande punto interrogativo. Da oggi, 1 luglio, l’ospedale San Timoteo di Termoli non potrà più ricoverare nessuna di loro. Anche con le doglie di un travaglio in corso piuttosto che di una qualsiasi altra emergenza dovranno andare altrove: Campobasso o Isernia se vogliono restare in Molise per non aumentare quel numero che si chiama “mobilità passiva”, un parolone di cui tanti troppi si sono riempiti la bocca. Vasto se vogliono “approfittare” di una strada più corta e, per certi versi, dritta e “sicura” che le conduca fino al San Pio da Pietrelcina per l’appuntamento con la vita. Il tutto con la grande incognita di non sapere quello che si troveranno di fronte. Sì perché si tratta di persone che per nove mesi si sono fatte seguire da un ginecologo di Termoli, che da nove mesi a questa parte avevano deciso coscientemente e liberamente di andare a partorire nell’ospedale riferimento del basso Molise e che adesso, da un giorno all’altro, sono costrette a rivedere la loro decisione. A ripensare a quello che è meglio fare. A trovare un altro medico che le prenda in carico, un’altra struttura alla quale rivolgersi. E così la paura cresce. L’ansia si triplica con l’estate alle porte, il traffico che diventa caotico e quei 30 chilometri fino a Vasto o 40 chilometri fino a Campobasso che sembrano una eternità. «Sono molto disorientata e agitata – racconta una ragazza a poche settimane dalla scadenza di gravidanza – perché a livello psicologico ero preparata che questo secondo figlio sarebbe nato a Termoli. Il primo lo avevo partorito qui e mi ero trovata bene. Adesso non so che fare. Penso che andrò a Vasto perché è più vicino, Campobasso con il traffico della Bifernina in piena estate la vedo dura». E ancora un’altra ragazza che racconta: «mancano due mesi alla fine della gravidanza e sono preoccupatissima e anche un po’ in ansia. Avevo scelto di partorire a Termoli e adesso non so dove andare». La speranza di tutte è che qualcuno, lassù in alto nella “scala gerarchica” ci “ripensi”. Che magari quella del punto nascita di Termoli sia esclusivamente una chiusura temporanea dettata dalla necessità di “dare respiro” a quei medici che, come affermato dal primario di Ostretricia, Molinari, hanno spesso fatto i doppi e tripli turni per coprire il personale che non c’era. Il tutto nel silenzio di chi, quella situazione la conosceva e di una sanità che è andata a rotoli negli ultimi anni. Una vergogna. Questa la parola ripetuta a gran voce da chi era presente nel piazzale del San Timoteo. Testimonianze e racconti di chi ha scelto di partorire qui in questi anni ma anche di chi ha scelto di andare a Vasto perché, come ribadito dalle organizzatrici del gruppo Facebook Donne&Mamme Termoli «questa non deve essere una lotta tra poveri e ognuno è libero di andare a partorire dove vuole». Tra i manifestanti anche tanti papà. Uno di loro figlio nel passeggino e moglie incinta del secondo bimbo accanto, ha espresso tutta la sua rabbia. «E’ una vergogna e una grossa delusione apprendere questa notizia. Mi auguro che la manifestazione serva a far capire che noi abbiamo bisogno di questo punto nascita perché i nostri bambini devono poter avere un appoggio senza essere costretti a fare 50-60 chilometri in macchina. Perché chiudere l’ospedale di Termoli se c’è un bacino di utenza che è enorme? Non nascondo che ho molta paura perché come sappiamo può capitare di dover partorire di notte e bisogna mettersi in macchina con la preoccupazione di lasciare un bambino piccolo e scappare. La paura è tanta». Così come l’incertezza di non sapere a quale struttura rivolgersi. «Mia moglie vorrebbe partorire in Molise affinché anche il nostro secondo figlio sia molisano ma i collegamenti con Vasto sono sicuramente migliori. Vedremo». A dire la sua anche una signora. «Mi è sembrato giusto essere presente oggi, ho preso un giorno di ferie dal lavoro perché dobbiamo essere unite contro questa scellerata decisione. E’ impensabile che una donna in attesa di un bambino possa fare chilometri per andare a partorire perché se il parto è programmato e semplice ed è come dovrebbe andare sarebbe anche fattibile ma pensiamo a un distacco di placenta al settimo od ottavo mese come ci arriva questa donna a Campobasso o a Isernia dissanguata? Con le strade fatiscenti che abbiamo? Con i percorsi impossibili da fare tra semafori e lavori in corso. E’ assolutamente improponibile e quindi mi sono sentita di venire anche se sono fuori tempo massimo per partorire ma per i diritti di tutte le donne».