Chiusura del Punto Nascita, depositato il ricorso al Tar

REDAZIONE TERMOLI

E’ stato depositato questa mattina presso il tribunale amministrativo del Molise il ricorso contro la chiusura del punto nascita di Termoli. Si tratta dell’azione messa in campo dai sindaci del basso Molise a cui hanno partecipato anche le mamme di Termoli e una parte di quelle che avrebbe dovuto partorire in questi giorni proprio al San Timoteo ma che invece sarà dislocata altrove in base a quelle che sono state le decisioni assunte dal direttore sanitario dell’Asrem, Antonio Lucchetti. Si tratta di una sorta di “mappa” che di fatto “divide” le partorienti tra i vari ospedali presenti sul territorio, ossia il Cardarelli e solo per quelle alle primissime settimane di gravidanza il San Timoteo, e si appoggia agli ospedali di Foggia e San Giovanni Rotondo (in Puglia) e di Vasto (in Abruzzo) per le settimane di gestazione più vicine al parto. Si tratta di un documento che sta facendo parecchio discutere soprattutto su Facebook dove i vari gruppi legati al mondo della sanità si stanno interrogando sull’effettivo servizio che viene reso alle partorienti che, di fatto, saranno costrette a viaggiare senza avere una meta stabilita.