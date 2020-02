Chiusura del punto donazione, la protesta arriva davanti all’Asrem

Sotto la lente la situazione del centro del Caracciolo. Il consigliere del MoVimento 5Stelle, Andrea Greco: «Situazione semplicemente assurda ed inaccettabile»

Hanno protestato davanti alla sede dell’Asrem contro la chiusura del punto donazione del Caracciolo. Ancora in primo piano contro i disservizi della sanità. «Da circa due mesi a 483 donatori di sangue dell’Alto Molise, iscritti all’associazione Fidas di Agnone, viene negata la possibilità di poter donare sangue, indispensabile per gli ospedali molisani. La causa di ciò è legata al mancato rinnovo della convenzione tra Asrem e l’Associazione scaduta nel 2019 e che di fatto non consente la presenza di personale medico specializzato durante i salassi effettuati nell’ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone». La denuncia porta la firma del presidente onorario della Fidas, sezione comunale di Agnone, Nicola Capparozza. «Per cercare di sopperire a questo disguido meramente burocratico – ha aggiunto Capparozza – nelle settimane scorse di pari intesa con il presidente nazionale Fidas, Aldo Ozino Caligaris abbiamo chiesto, tramite nota scritta, un incontro con il commissario Asrem, tuttavia ad oggi aspettiamo ancora la convocazione. Per questa ragione, insieme a sessanta donatori di sangue della Fidas Agnone, martedì saremo presenti nel capoluogo di regione per chiedere venga sbloccata questa vicenda a dir poco incresciosa. Con noi ci sarà anche il presidente della Fidas – Molise, Franco Vitullo che ringraziamo per la sua vicinanza». Sulla questione è intervenuto anche il consigliere regionale del MoVimento 5Stelle, Andrea Greco. «Sapere che ci sono cittadini pronti a donare il sangue e per questioni risibili non si procede a rinnovare una convenzione con ASREM è semplicemente assurdo e inaccettabile. Pare che in alcuni locali dell’ospedale Caracciolo ci siano delle stanze occupate da delle cucine di un privato, lo stesso che con una cooperativa voleva gestire la mensa dell’ospedale con notevoli costi in più per la collettività, ma lo abbiamo fermato. Quei locali non si possono utilizzare per i donatori perché appunto occupati, l’ennesima assurdità inaccettabile. Chiederò l’intervento delle autorità preposte, per iscritto se necessario, affinché vengano verificate tali eventualità. In questa Regione ormai nulla ha più senso».