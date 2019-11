Successo internazionale per il singolo Requie(m) in cui è raccontata la storia di una donna morta di parto

Requie(m) è il primo singolo estratto dall’album “la Stella Rossa del Kinotto” dell’omonima band, pubblicato nel 2018 e presentato nello stesso anno a Napoli.

La Stella Rossa del Kinotto è la più longeva rock band campobassana, attiva dal 2006. Il genere eseguito dalla band può definirsi Art Rock o anche Progressive Rock. Tuttavia l’Art Rock de la Stella Rossa del Kinotto é da considerarsi un’attitudine e non propriamente un genere. All’interno delle strutture rigide del rock la band inserisce variazioni barocche, folk e jazz.

I testi rispecchiano l’originale concezione della musica come mezzo per denunciare l’annullamento dei diritti sociali in atto in Europa. Infatti il singolo Requie(m) è la storia di una prostituta, che vive nella malfamata Dock Street, zona portuale nella Londra degli anni ’50 del Novecento. Innamorata del suo uomo porta avanti la gravidanza fino alla morte nonostante i dubbi che la tormentino circa le scarse probabilità di poter crescere il bambino data la condizione che vive. La precisa scelta di raccontare la storia di una donna morta di parto nasce dalla necessità di denunciare la chiusura dei Punti Nascita in Italia, all’interno di un più generale smantellamento del Sistema Sanitario Nazionale vittima di uno strisciante processo di privatizzazione. Tanti sono i casi, di cui abbiamo sentito parlare la Cronaca, di morti annunciate in seguito alla chiusura dei Punti Nascita nelle aree periferiche e disagiate della penisola e la band ne ha immaginato la storia di uno di questi nel videoclip della canzone.

Il videoclip ufficiale di Requie(m), realizzato dal bassista della band, Alessio “Cocai” di Lallo, ha già superato su youtube le 11mila visualizzazioni. Nel 2018 il singolo è stato presentato all’interno della trasmissione radiofonica, dedicata al Progressive Rock italiano, “Rock Polis” della storica emittente radiofonica romana Radio Godot. Tra il 2018 ed il 2019 il singolo “Requie(m) è stato trasmesso su molte emittenti radiofoniche internazionali, tra cui le emittenti statunitensi Radioprogrock.com e Progpalaceradio.com, il programma “Italia Progressiva – Historia do Rock Progressivo Italiano” dell’emittente radiofonica digitale brasiliana www.progsky.com; il programma “Prog Mill” dell’emittente radiofonica britannica “Progzilla Radio” e la radio canadese dello stato del Quebec “profilprog.com Web & Radio”.

La Stella Rossa del Kinotto è formata da Jesus Blanco III – Voce, Joe Roial – Organo elettrico, Cocai – Basso elettrico, Virgo – Chitarra elettrica, Frank Bretella – Chitarra classica, Tony Armanetti – Batteria.