Chiusura degli esercizi commerciali il 25 aprile il 1° maggio a Isernia, il sindaco valuta

Il sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio, dopo alcuni contatti avuti già durante la scorsa settimana con i sindacati di categoria circa l’eventuale chiusura degli esercizi commerciali nelle date del 25 aprile “Festa della Liberazione” e del 1° maggio “Festa dei lavoro”, rappresenta che sta valutando la possibilità di emettere un’apposita ordinanza che accolga le richieste dei lavoratori i quali, con senso di servizio e rischio personale, sono rimati attivi nei punti vendita fin dall’inizio della pandemia.

L’ordinanza, oltre che rispondere a ragioni legate all’importanza che rivestono le feste della liberazione e del lavoro per tutti gli italiani, sarebbe essenzialmente finalizzata a scongiurare assembramenti da parte di coloro che tendono a cogliere qualsivoglia occasione per uscire di casa, specie in occasione di ricorrenze festive.