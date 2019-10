Appello del Cnog alla Regione per il riequilibrio del sistema dell’informazione in Molise

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, riunito oggi a Roma, ha ribadito la piena solidarietà ai giornalisti ed ai lavoratori del Quotidiano del Molise, ormai non più nelle edicole. «La chiusura del Quotidiano lascia un vuoto nel pluralismo nel panorama informativo regionale, ove rimane un solo quotidiano cartaceo a cui il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti fa comunque gli auguri per la sua capacità di continuare ad essere presente. La cessazione delle pubblicazioni, inoltre, non è dovuta al venir meno del rapporto fra il Quotidiano con i lettori, ma alla complessa vicenda legata a vari fattori, dai problemi della distribuzione e la crisi delle edicole a quello dei fondi pubblici che sono stati ripetutamente oggetti di tagli e ridimensionamenti. Il Cnog fa appello alla Regione Molise affinché renda possibile, con un intervento normativo e d’intesa con gli organismi di categoria, un riequilibrio del sistema editoriale regionale nel suo complesso in grado di contribuire alla crescita e al pluralismo dell’informazione». Durante il dibattito che ha riguardato il Quotidiano del Molise (per la prima volta, grazie al proficuo lavoro dei due consiglieri nazionali del Molise la vicenda è stata portata all’attenzione del Cnog) si è registrato anche il dettagliato intervento del consigliere Vincenzo Cimino.