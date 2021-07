Chiusura centro vaccinale a Santa Croce, botta e risposta tra consigliere e vicesindaco

“Reputo opportuno, dopo le dichiarazioni infondate rilasciate alla stampa da qualche consigliere comunale, fornire le dovute spiegazioni ai cittadini santacrocesi e alle vicine comunità”. È quanto affermato da Pierluigi Di Tommaso, vicesindaco di Santa Croce di Magliano all’indomani delle dichiarazioni con le quali il consigliere comunale Angelo Mascia annunciava la chiusura del punto vaccinale del paese bassomolisano. “Non ci risulta che il poliambulatorio venga chiuso o addirittura venduto, anzi, la struttura verrà piuttosto potenziata con l’ingresso di nuove figure specialistiche. Mentre, per quanto riguarda il centro vaccinale, il Dottor Oreste Florenzano, DG dell’ASREM, con il quale ultimamente il Sindaco ed io abbiamo avuto dei colloqui, ci ha rassicurato sul fatto che non ci sarà nessuna chiusura, che i vaccini continueranno ad essere somministrati, che in base alle esigenze e alle evoluzioni ci saranno rimodulazioni nei servizi offerti e che si sta lavorando anche per risolvere il problema del pagamento delle ore di lavoro straordinario svolte dal personale sanitario e tecnico, impegnato nella somministrazione dei vaccini, ai quali va il nostro più sentito grazie per quanto fatto in questi mesi così difficili. L’Amministrazione Comunale ha sempre lavorato, e continuerà a farlo, per tutelare le eccellenze presenti nell’esclusivo interesse della comunità.

Gradiremmo che lo faccia anche qualcun altro con la stessa incisività impiegata nella diffusione di allarmanti notizie prive di fondamento”.

Dichiarazioni alle quali ha replicato lo stesso Mascia. “Dispiace vedere,come per l ‘ ennesima volta, chi si limita a raccontare i fatti così come realmente accaduti debba essere screditato agli occhi dei cittadini,pur di ricevere qualche like sui social .

La difesa di un territorio ,i diritti dei cittadini non dovrebbero avere colori politici, ma si dovrebbe lavorare tutti insieme affinché vengano tutelati entrambi.

Detto ciò,spiego meglio quanto riportato sul giornale.

Dalla metà di Giugno 2021 i cittadini di Santa Croce di Magliano, Montelongo, Bonefro, Rotello, San Giuliano di Puglia e Colletorto che devono fare la prima dose di vaccino, vengono chiamati a farla al centro vaccinazioni covid 19 di Termoli e questo è un dato di fatto.

Al centro Vaccinale di Santa Croce di Magliano vengono chiamati solo coloro i quali vi hanno già fatto la prima dose e se durante la giornata avanzano delle dosi , vengono somministrate a chi non ha ancora fatto la prima.

A riprova di quanto detto oggi Sabato 24 Luglio il centro è chiuso.

Per quanto riguarda “il potenziamento della struttura” qualcuno dell’attuale amministrazione forse non sa che nel periodo tra Marzo e Aprile 2021 è stato chiuso per diverso tempo l’ufficio igiene, a causa del pensionamento di un infermiere.

Questa chiusura ha recato non pochi disagi a chi doveva vaccinare i propri figli o per chi doveva semplicemente fare un rinnovo di patente, perché costretti a spostarsi a Larino.

Fortunatamente dopo qualche colloquio avuto con dei referenti, il servizio è stato ripristinato, anche se va avanti con non poche difficoltà.

Se a detta di qualcuno dire la verità significa “diffondere allarmanti notizie prive di fondamento” vuol dire che abbiamo una percezione della realtà totalmente diversa”.