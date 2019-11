Chiusura anticipata delle attività commerciali, scoppia il caso a Palata

I consiglieri Del Gesso e Manes interrogano il sindaco: «Trovi una soluzione alternativa»

L’interpellanza è stata rivolta al sindaco, Maria Di Lena. Sotto la lente è andata a finire l’ordinanza firmata dal primo cittadino di Palata che anticipa la chiusura delle attività commerciali alle 24. A firmare l’ordinanza sono stati i consiglieri Angelo Del Gesso e Marco Manes secondo i quali «in questo modo state costringendo le poche attività a chiudere. Il sindaco revochi l’ordinanza il prima possibile e trovi altra soluzione sempre che ci siano reali problemi». I due consiglieri, quindi, hanno interpellato il sindaco «per conoscere le motivazioni che hanno portato la maggioranza alla scelta restrittiva sull’orario di chiusura alle poche attività del paese, già ampiamente penalizzate dall’attuale spopolamento ovvero se le motivazioni riguardano realmente le lamentele per rumori/schiamazzi notturni ( Se ci sono state a tal proposito denunce scritte) e se sono stati valutati eventualmente casi sporadici oppure il coinvolgimento generale di tutte le attività del paese (comprese quelle che rispettano le regole riferite al disturbo della quiete pubblica); se è volontà della maggioranza, revocare l'ordinanza che penalizza le nostre attività; nel caso non vi sia la volontà richiesta al precedente punto2, se, invece, vi sia l’accoglimento della richiesta prodotta in premessa di poter diminuire i tributi e altre tasse comunali alle attività interessate dall’Ordinanza».