Chiusura ambulatori Cardiologia, l’altolà del sindaco di Isernia

Immediato l’intervento del sindaco di Isernia, dopo la notizia data questa mattina dal nostro giornale, della chiusura degli ambulatori di Cardiologia del Veneziale. Piero Castrataro afferma: “Ennesima emergenza per la Cardiologia dell’ospedale Veneziale di Isernia. L’ormai cronica carenza di medici, costretti a turni massacranti per garantire l’intera organizzazione del reparto, ha imposto uno stop alle attività ambulatoriali e l’interruzione delle prenotazioni.

Gravissime, ovviamente, le conseguenze per gli utenti.

Una storia che si ripete e che parla di totale disattenzione, da parte delle Istituzioni preposte, alla drammaticità in cui versa il nosocomio pentro, punto di riferimento per migliaia di cittadini, anche di fuori regione.

Ora basta! La campagna elettorale è finita. Il Molise ha un nuovo Governo regionale. È tempo che si metta al lavoro dando priorità assoluta ad un sistema sanitario che fa acqua da tutte le parti e che mina, pericolosamente, la salute dei nostri cittadini.

Purtroppo pochi i cambiamenti tra i principali attori della classe dirigente regionale eletta lo scorso giugno, questo è uno dei principali banchi di prova per un’immediata inversione di tendenza!

Vedremo!”.