Chiusura al traffico del centro, ordinanza prorogata fino al 27 agosto

E’ stata prorogata fino al prossimo 27 agosto l’ordinanza firmata dal sindaco di Termoli, Francesco Roberti, che chiude al traffico la zona centrale della città. Una ordinanza nata per favorire le attività di ristorazione che hanno sofferto della crisi dovuta al Covid 19. E così fino al prossimo 27 agosto dalle 20 alle 2 di mattina sarà interdetto al traffico tutta la zona di Corso Fratelli Brigida dall’intersezione con Corso Umberto I, in Corso Fratelli Brigida dall’intersezione con via Frentana, in via Aubry dall’intersezione con via Carlo del Croix, interdizione della circolazione dalla rotatoria del porto con il traffico che viene fatto confluire in viale Marinai d’Italia e sul tratto di Corso Umberto I compreso tra Piazza Garibaldi e l’intersezione con Corso Nazionale.