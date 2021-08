Chiuso temporaneamente il comune di Montenero di Bisaccia per un caso di positività: al via la sanificazione

Con l’ordinanza Sindacale n. 39 il sindaco di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci, ha disposto la sospensione dei servizi Comunali e la chiusura della Casa Comunale di Montenero di Bisaccia dalle ore 14 alle ore 24 del pomeriggio di lunedì 30/08/2021 per consentirne la sanificazione in quanto è stato individuato un caso di positività da Covid- 19. Intanto sono in corso gli accertamenti epidemiologici da parte delle Autorità Sanitarie con la catena dei contati che verrà ricostruita.

Per qualsiasi urgenza è possibile contattare i seguenti numeri:



SETTORE AFFARI GENERALI: 0875 959231

SETTORE TECNICO: 0875 959246

SETTORE FINANZIARIO: 0875 959224

SETTORE VIGILANZA: 0875 968790