Chiuso per restyling, l’area giochi di Villa Musenga si rinnova

CAMPOBASSO

L’amministrazione del Comune di Campobasso informa che l’area giochi per bambini di Villa Musenga (villa dei Cannoni) chiuderà nei prossimi giorni al fine di effettuare ulteriori controlli e ripristinare la funzionalità di alcuni giochi, oltre alla pavimentazione divelta in alcuni punti. Per l’intervento di restyling è stato scelto il periodo invernale proprio perchè meno frequentato. L’importo stimato dalla struttura competente per l’intervento ammonta a 30mila euro – di cui 13mila per la pavimentazione – somma da reperire nel bilancio comunale. L’area sarà interdetta al pubblico fino all’installazione delle telecamere di sorveglianza.