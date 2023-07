Chiuso per 10 giorni un tratto della Bifernina, traffico deviato sulla bretella

Disposta da ieri, 17 luglio, e fino al 28 dello stesso mese, la chiusura al traffico, in entrambi i sensi di marcia, di un tratto di 4 chilometri della Bifernina per l’esecuzione dei lavori di rifacimento della pavimentazione stradale sul viadotto “Molise” all’altezza di Guardialfiera.

Dunque, tutto il traffico da e per la costa adriatica, in questi giorni torridi con tutta la regione preda della tempesta di caldo “hot storm” con l’anticiclone africano Caronte, è stato deviato sulla bretella realizzata qualche anno fa per bypassare proprio il viadotto in questione.