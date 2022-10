Chiuso l’ufficio Urbanistica del comune di Venafro

Una imprevedibile mancanza di personale tecnico ha causato la temporanea chiusura dell’ufficio Urbanistica del comune di Venafro. Il capo dell’ufficio, l’ingegnere Marco Chiaverini, è stato nominato amministratore della Grim, la società regionale che gestirà gli acquedotti dei comuni molisani e si è dimesso, mente l’unico geometra in servizio è stato trasferito in mobilità all’Inps di Napoli. In conclusione, non c’è più nessuno e l’ufficio è stato chiuso, con gravi ripercussioni per l’utenza di un comune di dodicimila abitanti che ogni giorno, per un motivo o per l’altro, ha bisogno di un ufficio tecnico del genere. Il sindaco, Alfredo Ricci, sta cercando soluzioni alternative ma per metterle in atto ha bisogno dell’approvazione dei ministeri vigilanti, perché il comune è sotto sorveglianza per il suo deficit strutturale. Proteste e lamentele degli utenti a raffica, ma, per il momento, Venafro dovrà fare a meno dell’Ufficio Urbanistica e imprese e cittadini non potranno far altro che lamentarsi. La minoranza intanto parla di mancanza di lungimiranza da parte del sindaco, perché Ricci avrebbe dovuto prevedere prima quanto sarebbe accaduto, visto che sapeva della richiesta di mobilità presentata dal geometra.