Chiuso il Tribunale di Isernia fino al 22 marzo, tutti i dettagli

Questa mattina, lunedì 9 marzo, si è riunita presso il Tribunale di Isernia la Conferenza Permanente che ha determinato la chiusura fino al fino al 22 marzo 2020:

Il Palazzo di Giustizia viene chiuso al pubblico, salvo quanto disposto nei punti successivi; la Cancelleria contenzioso civile e la Cancelleria lavoro/previdenza/assistenza restano permanentemente chiuse al pubblico; l’accesso del pubblico presso le altre Cancellerie e Segreterie civili e penali del Palazzo di Giustizia viene limitato ai soli casi di urgenza contemplati dall’art. 2, co. 2, lett. g) del d.l. n. 11/2020. Al riguardo, l’orario di apertura delle restanti Cancellerie del Tribunale e delle Cancellerie e Segreterie della Procura della Repubblica viene ridotto c limitato a n. 2 ore giornaliere, dalle ore 11,00 alle ore 13,00. Tali limitazioni non valgono per le Forze dell’Ordine e per i soggetti che siano stati convocati presso il Palazzo di Giustizia per lo svolgimento di attività urgenti (es. interrogatori, procedimenti con detenuti che abbiano espressamente richiesto che si proceda, testi in direttissima, ecc.); l’accesso presso i locali del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ad esclusione dei componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per attività connesse alla loro funzione da svolgere in sede, viene consentito solo dalle ore 09,00 alle ore 11,00 c con le modalità di cui al successivo punto n. 5; con riferimento ai precedenti punti nn. 3 e 4, il pubblico (inclusi avvocati, parti processuali, consulenti, ecc.) resterà nell’atrio antistante l’ingresso principale del Palazzo di Giustizia, ossia sotto il porticato coperto esterno, e verrà ammesso ad accedere al Palazzo di Giustizia in ragione di n. 3 persone per piano, rammentando le vigenti disposizioni già assunte da questa Conferenza Permanente che tra l’altro limitano l’accesso ai singoli uffici (incluso il Consiglio dell’Ordine) ad una sola persona per volta (le restanti attenderanno nel corridoio o comunque nei luoghi di disimpegno) e che prescrivono una distanza minima tra le persone di almeno mt. 2,00 (salve le maggiori distanze prescritte a taluni dipendenti per altri motivi).

Gli Agenti dell’Istituto di vigilanza disciplineranno gli ingressi, ammettendo



solo n. 3 persone per piano {a seconda degli uffici cui sono dirette), che potranno permanere nel Palazzo di Giustizia per un tempo non eccedente i 15 minuti. I Responsabili dei vari uffici consentiranno l’accesso agli stessi solo per i casi di urgenza di cui al citato art. 2, co. 2, lett. g) del d.l. n. 11/2020. A loro scelta, i Responsabili dei vari uffici potranno recarsi essi stessi al piano terra, al fine di valutare in loco la sussistenza o meno dell’urgenza.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA EFFICACIA IMMEDIATA.

Si comunichi a tutti i Magistrati ed a tutto il Personale del Palazzo di Giustizia, nonché al locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (che diramerà la presente delibera a tutti i propri iscritti), all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, al RSPP, al Medico Competente, al RLS, all’Istituto di vigilanza Metropol srl. Si comunichi inoltre al Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia, nonché al Capo Dipartimento del DOG del Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Giudiziario, Presidente della Corte di Appello di Campobasso ed al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso, al Prefetto di Isernia ed al Sindaco di Isernia. Si comunichi altresì al Dipartimento della funzione pubblica, all’indirizzo protocollojJfp@mailbox.governo.it. Si affigga, unitamente agli altri già affissi atti e provvedimenti in materia, nelle Bacheche degli spazi comuni del Palazzo di Giustizia. Si pubblichi sui siti web del Tribunale, della Procura della Repubblica e dell’Ordine degli Avvocati di Isernia.