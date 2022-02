Chiuso il Castello di Gambatesa: «Ennesimo flop del governo regionale»

Il consigliere regionale dei 5 Stelle Primiani: «Serve nuovo personale, Regione troppo lenta»

«Una delle ‘perle’ turistiche e culturali del Molise – ha scritto il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Angelo Primiani – è il Castello di Gambatesa, che resterà chiuso per mancanza di personale.

La sindaca, Carmelina Genovese, ha chiesto aiuto a livello nazionale rivolgendo un appello al Ministro della Cultura Dario Franceschini, che si unisce alla segnalazione del portavoce alla Camera Antonio Federico.

Di fronte alle preoccupazioni di un’intera comunità non si può restare indifferenti. Per questo motivo, ieri ho telefonato la sindaca esprimendo massima solidarietà e soprattutto per dare il mio supporto affinché questo grave problema, per Gambatesa e per tutto il turismo regionale, trovi una soluzione.

In tal senso condivido la proposta di Antonio Federico di prevedere nuove assunzioni. Tuttavia, considerando la lentezza latente della Regione, nell’immediatezza si potrebbe stipulare una convenzione con un Ente terzo utilizzando temporaneamente personale esterno.

Siamo al paradosso: mentre tutt’Italia rilancia l’economia e riparte proprio dal turismo alla luce delle grandi opportunità offerte dal Pnrr, il Molise che fa? Continua a restare indietro.

Sono quattro anni che, in Aula, porto avanti battaglie sul turismo e non mi stancherò mai di denunciare l’errata strategia di marketing e promozione fatta dalla nostra regione. Si attirano turisti in Molise con spot promozionali e poi, in effetti, non si ha nulla da offrire, nonostante le tantissime risorse che per un motivo o per un altro restano chiuse e inattive.

Già alla vigilia dell’estate, denunciavo come i maggiori siti archeologici molisani rischiavano la chiusura per mancanza di personale.

Terrò alta l’attenzione sul Castello di Gambatesa con l’obiettivo di aiutare l’amministrazione a trovare una soluzione reale, ma è giunto il momento che il Governo Toma e i suoi assessori si sentano responsabili di questo ennesimo flop turistico ed economico.»