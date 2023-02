Chiusi i Centri per l’Impiego del Molise per assenza di vigilanza e servizio di pulizie: «Una vergogna»

Il commissario, insieme con il sub Papa, il dg Asrem Florenzano e l’oncologo Giglio, chiarisce sulle modalità di contabilizzazione dei trattamenti: “Le prestazioni sono riferite all’intero ciclo di cure che comprende, ad esempio, tutte le schermature necessarie. I pazienti possono stare tranquilli”

Dietro le porte dei tre uffici di Campobasso, Isernia e Termoli fa bella mostra un cartello con una comunicazione che lascia sbigottiti. “Si porta a conoscenza che questo ufficio per mancanza di vigilanza e servizio di pulizia resterà chiuso al pubblico, pertanto gli utenti potranno richiedere certificazioni, iscrizioni etc. inviando richiesta alla mail”. Non è presente alcun riferimento temporale, pertanto la chiusura dei tre Centri per l’Impiego della Regione Molise è a tempo indeterminato. E la motivazione, surreale, indurrebbe ad un sorriso, se solo non ci fosse da piangere.

Dunque da oggi, lunedì 20 febbraio, migliaia di lavoratori e soggetti fragili saranno in ulteriore difficoltà e rischieranno di perdere occasioni di lavoro. Per non parlare delle aziende che per fare assunzioni saranno costrette a giri di valzer di email per riuscire ad ottenere le certificazioni necessarie.

Ovviamente sono state numerose le segnalazioni giunte in redazione di cittadini ed utenti indignati per una situazione che non hanno avuto difficoltà a definire vergognosa.

I Centri per l’Impiego del Molise sono sempre stati in grande difficoltà, nonostante il trasferimento, che c’è stato negli ultimi anni, di fondi statali per il potenziamento degli stessi. Opportunità sfruttata dalle altre regioni, ma ignorata dall’amministrazione regionale del Molise. Per non parlare del concorso bloccato da anni e del personale ridotto al lumicino in tutte le sedi della regione.

A questa situazione già molto complicata, va ad aggiungersi ora l’assenza di un servizio di vigilanza, necessario per aprire e chiudere le strutture e per contingentare gli ingressi, e la scadenza del contratto con la società che gestisce le pulizie. La soluzione? Chiusura delle strutture con enormi disagi per l’utenza e per i pochi lavoratori rimasti, ai quali ora è stata tolta anche la dignità.

Sollecitiamo, come già fatto in passato, visto che non è la prima volta che ci occupiamo dei Centri per l’Impiego, dirigenti, funzionari della Regione e la parte politica a trovare immediatamente una soluzione per far riaprire quanto prima un servizio importante per la cittadinanza.

In foto il Centro per l’Impiego di Campobasso questa mattina, lunedì 20 febbraio