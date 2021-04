“Chiusi alcuni bar alle 18 senza giustificato motivo”. Mio Molise: “Quelli con gazebo esterno possono essere aperti fino alle 22”

22,00. Fino al 31 maggio p.v., pertanto, relativamente agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, (Riguarda tutte le attività come da art. 5 della 287/91), il servizio al banco rimarrà possibile in presenza di strutture che consentano la consumazione all’aperto.

Si ritiene. inoltre, opportuno precisare che, per effetto della permanenza in vigore delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 2 marzo 2021, non espressamente derogate dal decreto-legge in commento, continua ad applicarsi la limitazione contemplata dall’art. 27, comma 1, del citato d.P.C.M., secondo cui il consumo al tavolo e consentito per un massimo di quattro persone, salvo che siano tutte conviventi. Analogamente, restano confermate Ie altre disposizioni di cui al citato art. 27 in quanto non in contrasto con la novella legislativa, e in particolare quella che fissa alle ore 18,00 il limite orario entro il quale e consentito l’asporto ai soggetti che svolgono come attività prevalente (prevelete