Chiusa parte di Viale del Castello: lavori propedeutici alla messa in sicurezza della collina

Il sindaco Gravina: «La chiusura del tratto è legata all’avvio dei lavori di messa in sicurezza e l’intera risistemazione della collina Monforte»

Qualche disagio alla circolazione questa mattina, mercoledì 13 luglio, a Campobasso alla fine di via Garibaldi, all’altezza della salita per Monforte. Viale del Castello, infatti, come si evince dalle immagini inviate in redazione da una nostra lettrice, è stato interdetto alla circolazione per permettere il taglio delle erbacce che insistevano sulla salita. «E’ eccessivo – ha dichiarato la cittadina del capoluogo, chiudere una strada solo per tagliare l’erba. In un tratto di strada, poi, molto trafficato come via Garibaldi.»

Sull’argomento è intervenuto il sindaco Roberto Gravina che ha voluto fare chiarezza sulla situazione: «La chiusura del tratto è legata all’avvio dei lavori di messa in sicurezza e l’intera risistemazione della collina Monforte.

Si tratta di un investimento importante che prevede la realizzazione di marciapiedi, barriere di sicurezza, ribitumazione e anche la riapertura della via Matris.

Il taglio dell’erba è propedeutico a tutto ciò.»