Chiusa la VII edizione del premio letterario nazionale De André

Partecipazione record per questa edizione del Premio. Infatti, sono 234 le opere pervenute da tutta Italia entro il termine di partecipazione per la VII edizione del Premio Letterario Nazionale F. De André, ispirato alla produzione del cantautore genovese.

I componimenti della VII edizione vertono sul tema della solitudine come condizione da cui fuggire o da ricercare (anche nell’ottica Covid e post Covid). Un’immagine di F. DE ANDRÉ costituente il leitmotiv della settima edizione del premio letterario è la seguente: (…) C’è chi aspetta la pioggia per non piangere da solo (…), da Il Bombarolo del 1973, coautore G. Bentivoglio.

Anche quest’anno le opere proposte provengono da quasi tutte le regioni d’Italia ben distribuite (manca solo la Valle d’Aosta) per la categoria adulti: 80 i componimenti in poesia, 59 i testi per la sezione narrativa; mentre per la categoria studenti: 48 componimenti in poesia e 47 le proposte per la narrativa. Il Molise è maggiormente rappresentato, a seguire Emilia Romagna, Abruzzo, Toscana e Lazio e poi regioni vicine come Puglia e Campania, ma anche Marche e Sicilia.

L’iniziativa premia incredibilmente il concorso frutto del grande interesse per l’opera del cantautore genovese continuando a raccogliere consensi incredibili da tutta Italia: nella prima edizione sono stati oltre 80 elaborati (edizione 2014), nella seconda circa 140 (edizione 2015) e nella terza oltre 120 (edizione 2016) i testi tra prosa e poesia che hanno partecipato, circa 140 (edizione 2017), 116 nella quinta edizione(2018) e nella sesta edizione 93 (2019).

Le opere saranno valutate dalla giuria tecnica composta da nomi e volti noti nel panorama culturale italiano curatori, educatori ed esperti nel campo dell’arte, della letteratura, prosa e poesia, giornalisti e critici oltre a professori universitari, tra i quali:

Padrino e giurato d’eccezione:

Vauro Senesi – vignettista, scrittore, editore, personaggio televisivo e attore italiano

David Riondino – cantautore, attore, regista e scrittore italiano

Brunella Santoli – Direttore Artistico di “Ti racconto un libro” e del Premio Letterario “M. Buldrini“

Patrizia Traverso – autrice di racconti fotografici

Carlo De Rita – prof. Sociologia Giuridica – Seconda Università di Napoli

Vincenzo Di Nuoscio – prof. Filosofia della scienza – Università del Molise

Antonio Fanelli – Istituto Ernesto de Martino e prof. Università degli Studi di Firenze

Giuseppe Iglieri – prof. di Storia Contemporanea – Università degli Studi di Cassino

Gabriella Di Rocco – prof.ssa di Archeologia – Università LUMSA di Roma

Filippo Massari – giornalista e già caporedattore RAI TGR

Angela Maria Serracchioli – scrittrice, viaggiatrice e pellegrina

Fabrizio Russo – cantante e frontman dei Riserva Moac

Valentina Fauzia – giornalista, copy writer, content manager

Annalisa Di Vita – dottoranda Linguistica Universidad Complutense de Madrid e prof. Lettere al Settembrini Roma

Simonetta Tassinari – scrittrice e prof.ssa di Storia e Filosofia Liceo Scientifico

Luisa Melis – direttrice artistica Premio De André “Parlare Musica”

Giuseppina Rescigno – Presidente IRESMO, docente, esperta del patrimonio culturale materiale e immateriale molisano

Pasquale Di Bello – giornalista televisivo e direttore di testate e quotidiani

Antonella Presutti – Presidente Fondazione Molise Cultura e prof. Lettere

Matteo Patavino – musicista, musicologo e autore

Bibiana Chierchia – prof.ssa di Lettere Liceo Scientifico

Ida Di Ianni – scrittrice e prof.ssa di Lettere Liceo Scientifico

Marco Caldoro – attore

Leonardo Sciannamè – prof. Lettere e Storia

Michele Gennarelli – Dir. Musicale e Principale dell’Orchestra Stabile del Molise “Erennio Gammieri” e Dir. Scuola Musicale di Riccia (CB), Docente presso il Conservatorio Statale di Musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso

Inoltre la scelta delle opere sarà seguita anche da una Giuria Popolare che darà per ognuna delle categorie una menzione speciale.

Il progetto, nato nel 2014 da un’idea di alcuni cittadini di Pietracatella (Cb), ha visto nelle diversi edizioni un’attenta e entusiasta partecipazione da tutto il territorio nazionale, sono quasi un migliaio le opere pervenute in questi primi sette anni di edizione del premio.

SPECIFICHE DEL CONCORSO

Il concorso letterario “CRÊUZA DE MÄ, F. DE ANDRÈ” è suddiviso in due categorie di partecipanti, studenti e cittadini italiani, e in due sezioni diverse: poesia e narrativa.

La categoria studenti, o giovani, ha visto la partecipazione gratuita solo per le scuole secondarie di secondo grado. I finalisti verranno avvisati entro il 15 giugno 2021 tramite posta elettronica o telefonicamente.

I PREMI

PREMI IN DENARO alla categoria adulti: ad entrambi i vincitori delle sezioni, poesia e narrativa, andranno rispettivamente: 300 euro al I classificato; 100 euro al II e al III classificato. Oltre ad attestato e targa per tutti i partecipanti.

BUONO ACQUISTI LIBRI alla categoria studenti oltre ad una targa e un attestato di partecipazione per tutti i partecipanti di entrambe le sezioni.

PREMIO DI 200 EURO alla Scuola Secondaria di Secondo Grado che partecipa con più studenti – da utilizzare per acquisto libri e materiale didattico.

Al concorso, organizzato dall’Associazione culturale “Crêuza de mä – Pietracatella”, con il patrocinio morale della Fondazione Fabrizio De Andrè Onlus, il patrocinio del Premio De Andé “Parlare Musica”, della Regione Molise, hanno partecipato l’Istituto di Istruzione Superiore M. Pagano di Campobasso (del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Riccia), la Scuola Primaria e Secondaria di Pietracatella, l’Istituto Comprensivo Fortore, con la collaborazione della Pro Loco “Pietramurata” e della Fondazione Molise Cultura, dell’Università degli Studi del Molise, del Teatro del Loto.

Per informazioni e modalità di partecipazione consultare il sito:

www.premioletterariodeandre.com