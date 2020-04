Atti trasmessi dai carabinieri alla Procura di Isernia

Da oggi è chiusa la Casa di Riposo di Agnone, uno dei cluster da Covid-19 del Molise, poiché i 13 ospiti, durante la notte scorsa, sono stati trasferiti all’ospedale di Venafro (Isernia) e tutti gli atti, che ricostruiscono la vicenda, sono stati trasmessi dai carabinieri in Procura a Isernia. «Non avevano più assistenza nella struttura – ha detto all’Ansa il commissario prefettizio, Giuseppina Ferri, che sta traghettando il comune verso nuove elezioni: il sindaco è decaduto per effetto delle dimissioni di 7 consiglieri. Il trasferimento è avvenuto durante la notte – spiega Ferri – in quanto deciso ieri sera dalla Conferenza permanente della Regione. Sono tutti pazienti asintomatici o parasintomatici, come mi riferiscono i medici, che avranno assistenza sanitaria al “Santissimo Rosario” di Venafro. Ad Agnone si era aperta un’emergenza sanitaria, ieri abbiamo dovuto assicurare i pasti tramite la Protezione Civile». Sono 47 i tamponi effettuati nella Casa di Riposo, 23 dei quali risultati positivi.