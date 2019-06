Chiude punto nascite a Termoli, U.Di.Con.: «Governo dia soluzioni, basta dire sempre no»

REDAZIONE TERMOLI

«Il Governo sta ancora cercando una soluzione, molto bene, aspettiamo la manna dal cielo allora, intanto la carenza dei medici in Molise ha portato alla chiusura del punto nascite dell’ospedale di Termoli – scrive in una nota il Presidente Nazionale U.Di.Con. Denis Nesci – il Molise è abbandonato e deve affrontare una situazione ben oltre limiti accettabili. Anche il pronto soccorso di Agnone è in difficoltà con il personale ed oltre le soluzioni prese dall’Azienda sanitaria regionale non si andrà, per un’estate che si prospetta all’insegna dei disagi. L’aumento dei posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale in medicina ed odontoiatria per il prossimo anno è una soluzione positiva e condivisibile – continua Nesci – ma non è comunque la strada che porterà a risolvere i problemi che ci sono adesso, bisogna dare al Molise non solo una soluzione per il futuro, ma una sanità all’altezza delle Regioni più virtuose da subito – conclude Nesci – aspettiamo risposte dal Governo vista la presenza di un commissario alla Sanità e visto l’interessamento di diversi Ministri negli ultimi giorni alla situazione sanitaria molisana».