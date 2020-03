Ha deciso autonomamente di chiudere il ristorante a causa dell’emergenza del Coronavirus. Stiamo parlando del ristorante giapponese di via 4 novembre a Campobasso. Pur non essendosi verificato alcun caso – hanno specificato – è stata assunta questa decisione in via precauzionale nei giorni scorsi. Il ristorante sarà chiuso fino al 31 marzo.