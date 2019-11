Chiude il giudice di pace, rivolta degli avvocati

Venafro: c’è la prospettiva della chiusura dell’ufficio giudiziario, costituito un comitato per impedirlo

La sede del Comune di Venafro



“Ha suscitato preoccupazione la notizia, emersa da fonti di stampa, che

vedrebbe l’Ufficio del giudice di Pace di Venafro prossimo alla chiusura”, lo affferma l’avvocato Marciano Moscardino. Per questo è stato organizzzato un incontro a cui hanno partecipato gli avvocati della città e il sindaco Alfredo Ricci il quale ha promesso massimo impegno per evitare il concretizzarsi di tale chiusura. L’Ufficio del giudice di pace, infatti, è un punto di riferimento importante per risolvere ogni anno migliaia di piccole cause. Averlo in città significherebbe far risparmiare ai cittadini di Venafro lunghi viaggi per risolvere le proprie pratiche. Intanto, a difesa dell’organo giurisdizionale, si è costituito un comitato. A farne parte sono gli avvocati Marciano Moscardino, Nicandro Vizoco e Gianluca Giammatteo. Tale comitato dovrà collaborare con l’amministrazione comunale e il sindaco Ricci per risolvere i non insormontabili problemi e per elaborare iniziative per rendere ancora più fruibile e funzionante l’Ufficio del giudice di Pace.