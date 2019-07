Chiude il centro prelievi di via Toscana, interpellanza Pd a Palazzo San Giorgio

Le prestazioni dei Distretti Sanitari sono i servizi che l’ASREM assicura per l’assistenza primaria relativa alle attività sanitarie e socio-sanitarie sul territorio. – affermano in una nota congiunta i consiglieri del Pd a Palazzo San Giorgio.

Il Distretto assicura alla popolazione di riferimento l’accesso ai servizi e alle prestazioni sanitarie e sociali – continua la nota – tramite l’erogazione di prestazioni e servizi di primo livello o di base. Non appare inutile ricordare come al Distretto sia oggi attribuito un ruolo strategico nell’attuale sistema assistenziale per uscire dalle strette mura dell’ospedalizzazione, per addivenire ad un’ assistenza territoriale “virtuosa”, che garantisca vicinanza alla popolazione. In particolare il Distretto sanitario di via Toscana assicura, anche grazie alle professionalità che vi operano, servizi ad una popolazione molto vasta e non soltanto di Campobasso.

Negli anni passati si era più volte ipotizzata e scongiurata la chiusura del Centro Prelievi del Distretto sanitario di via Toscana. Dal primo luglio, sembrerebbe per carenza di personale, si è assunta la decisione di chiudere il Centro con grave danno e difficoltà per i cittadini e per il sistema quartiere. Inoltre l’accentramento di tali servizi presso altre strutture oltre a causare disagi agli utenti del quartiere e dei comuni serviti, determina anche il congestionamento degli altri Centri con ulteriori difficoltà per gli Operatori e per quanti utilizzano i servizi con un meccanismo alquanto perverso. Tutto quanto in premessa – terminano – si interpella il Sindaco per sapere se era al corrente dell’attività dell’ASREM, per conoscere esplicitamente le volontà dell’Amministrazione comunale e le urgenti iniziative che si intendono assumere per riportare alla normalità la erogazione dei servizi del Distretto Sanitario di via Toscana. Si chiede risposta scritta.