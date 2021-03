Chiude il centro per persone down di Campobasso: “Servono i vaccini”

La nota è stata inviata all’attenzione del direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano, del direttore generale per la salute, Lolita Gallo, del presidente della Regione Molise, Donato Toma, dell’assessore alle Politiche sociali della Regione Molise, Michele Marone, del sindaco di Campobasso Roberto Gravina, dell’assessore comunale ai servizi sociali Luca Praitano. Sotto la lente del presidente dell’associazione Italiana Persone Down Giovanna Grignoli, è andato a finire il tema dei vaccini per i soggetti più deboli. “Nel ruolo di responsabile dell’Associazione Persone Down di Campobasso, torno ancora una volta a sollecitare quanto già richiesto agli Organi della Asrem e al Presidente Toma fin dal 31 dicembre 2020, ripetuto 1’8 febbraio 2021, e ribadito nel l’ultimo appello del 4 marzo 2021. E’ finalmente iniziata la campagna di prenotazione della vaccinazione anti-Covid per le Persone Down dai 16 anni in su (ovviamente sperando che arrivi, prima del virus, il vaccino! ), ma non per i caregiver, né per i genitori e per gli operatori/educatori che quotidianamente sono a stretto contatto con loro: vaccinazione indispensabile , com’ è ovvio comprendere, per la scarsa capacità ( da parte delle persone che frequentano le strutture semiresidenziali) di calcolare appieno il “rischio” di contagio, e di rispettare le necessarie regole di prevenzione. La continuità di partecipazione agli interventi socio-educativi per le Persone Down è fondamentale per mantenere un equilibrio sano, e l’assenza di frequenza ai centri diurni ha messo a dura prova il loro stato di salute. Il Ministro alla Disabilità, Erika Stefani, ha ribadito che è fondamentale mettere in sicurezza il personale che opera con i disabili, così come già accaduto per le RSA, e( aggiungo) come già avviene in altre strutture in altre Regioni. Non sarebbe questo un passo doveroso per ridare un po’ di “normalità” a persone che hanno già un danno congenito? Si fa pertanto presente che il nostro centro diurno “Casanostra” resterà chiuso ( non so con la responsabilità da parte di chi !) fino a quando non verranno messe in sicurezza le persone che direttamente sono a contatto e operano quotidianamente con i disabili, che, oltre al deficit fisico naturale, rischiano di regredire sul piano psicologico, educativo, sociale. Si richiede conseguentemente, nell’ambito delle proprie prerogative di competenza, l’intervento risolutivo del problema con questa nota evidenziato”.