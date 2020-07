Chinghiali a spasso per la città nel cuore della notte (video)

Le immagini di un lettore girate fra via S. Antonio dei Lazzari e la rotonda di via Labanca

Il video sta diventando virale sui social e restituisce l’immagine di un fenomeno che ormai riguarda tutto il Molise. Continuano gli avvistamenti di piccoli branchi di cinghiali che scorazzano anche nei centri abitati.

Così come è avvenuto l’altra notte alla rotonda fra via S. Antonio dei Lazzari e via Labanca a Campobasso. Il branco di cinghiali ripreso è composto anche da molti cuccioli e ciò sta a significare l’alto tasso di riproduttività di questa specie la cui presenza ormai è diventata epidemica in regione.

Oltre agli incalcolabili danni provocati all’agricoltura, i cinghiali potrebbero anche rappresentare un pericolo per l’incolumità dei cittadini.