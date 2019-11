Chieti-Campobasso, trasferta vietata per i tifosi rossoblù

Lo ha disposto la Questura teatina per la gara di sabato 23 sul neutro di Ortona «per motivi di ordine pubblico e viabilità»

CAMPOBASSO. Niente trasferta per i tifosi del Campobasso ad Ortona, il campo neutro su cui si disputerà sabato prossimo, 23 novembre, la gara tra il Chieti e i rossoblù. Lo ha disposto la Questura di Chieti «per motivi di ordine pubblico e di viabilità a causa di un evento concomitante nei pressi dello stadio comunale di Ortona». Nella determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive dello scorso 13 novembre si stabiliva infatti che la gara era «connotata da profili di rischio, ma per i quali non appare necessario il rinvio alle valutazioni del Casms, l’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza di Chieti, previa riunione con le società sportive interessate, sono pregate di valutare la fattibilità della vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti nel limite stabilito dall’Autorità di P.S., nelle ricevitorie individuate dalle società sportive sotto la responsabilità delle stesse, previa esibizione da parte dell’acquirente di un documento di identità; vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti sino alle 19 del giorno antecedente la gara; trasmissione a cura delle società sportive ospitate dell’elenco degli acquirenti alle Questura di Chieti comprensivo del nominativo e della data di nascita, entro le 10 del giorno della gara; impiego nel settore ospiti di volontari delle società ospitate con casacca riconoscibile (simile a quella degli steward». Alla fine, la decisione è stata quella più penalizzante per i tifosi del Campobasso ossia di vedersi vietata la trasferta ad Ortona per seguire la squadra.