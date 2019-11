CAMPOBASSO. Cambio di programma nel calendario del Campobasso. I rossoblù anticiperanno a sabato 23 novembre la gara in casa del Chieti, ma non scenderanno in campo all’Angelini come da tradizione, bensì sul neutro di Ortona alle 14:30 per i lavori di manutenzione in corso all’impianto teatino. Un confronto che si ripropone dopo due stagioni di assenza con gli abruzzesi costretti a ripartire dall’Eccellenza nel 2017.

Intanto, sono state comunicate le decisioni della giustizia sportiva di serie D con il turno di squalifica inflitto ai rossoblù Bontà e Varzan e, per le altre molisane, i tre per Ruggieri (Vastogirardi) e Colonna (Olympia Agnonese) oltre allo stop per Pejic sempre per una gara.