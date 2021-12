‘Chiese in musica’, al via il primo di otto appuntamenti

Comincia stasera con il concerto dell’Orchestra di Fiati del Conservatorio “Perosi” di Campobasso presso la Chiesa di San Giuseppe Artigiano di Campobasso, la seconda rassegna di “Chiese in Musica”, organizzata dal Conservatorio con il supporto dell’Amministrazione Comunale di Campobasso.Otto appuntamenti che si snoccioleranno da oggi fino all’8 gennaio del nuovo anno, e che attraverseranno Campobasso, arrivando con la musica nel vari quartieri della città approndando nelle Chiese, luoghi di riferimento sociale oltre che di culto.Concerti che avranno come filo conduttore la musica sacra legata al periodo natalizio e che vedranno protagonisti docenti e studenti dell’Istituto di Alta Formazione Musicale di Campobasso.Concerti per organo solo, pianoforte e voce, due pianoforti, trio jazz per condurci al nuovo anno con un sottofondo armonico.