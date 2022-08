Chiese e Santuari nella Val di Non

Il Cammino Jacopeo d’Anaunia

di Enrico Carlone

Spesso, viaggiando, ci si incanta per ciò che il nostro sguardo incontra; osservando la bellezza della natura ma anche ciò che l’uomo ha costruito, si scorge, nella diversità delle cose, l’unità del bello.

E’quello che può accadere a chi intraprende il “Cammino Jacopeo d’Anaunia”, un percorso da compiere a piedi che prende il nome dal termine che nell’antichità veniva utilizzato per indicare il territorio che oggi coincide con la Val di Non nel Trentino.

Situata a mezza strada tra le Alpi e il lago di Garda, la Val di Non è un’ampia valle la cui importanza strategica era stata individuata già dai Romani che per questo l’avevano dotata di importanti vie di comunicazione.

Successivamente, in epoca medievale, queste strade divennero il tracciato seguito dai pellegrini cristiani che da nord-est si recavano a Santiago, a Roma e Gerusalemme.

Oggi l’antico itinerario si percorre nel silenzio di meleti, di boschi e di spettacolari gole fluviali; si incontrano – insieme a suggestivi luoghi di eremitaggio – borghi di origine contadina che con le loro antiche chiese, spesso affrescate dentro e fuori, raccontano la storia, l’arte, la cultura e la fede di una valle.

Il tragitto, di cui appresso si descrivono solo alcune tappe, ha come punto di partenza la basilica dei Santi Martiri Anauniensi che si trova a Sanzeno e come punto di arrivo il santuario di San Romedio, un eremita che intorno all’anno mille di ritorno da Roma, dove aveva pregato sulle tombe degli apostoli Pietro e Paolo, si era stabilito in Val di Non su uno alto sperone di roccia con la sola compagnia di un orso.

La Basilica dei Santi Martiri Anauniesi Sisinio, Martirio e Alessandro è una delle chiese tardogotiche più significative del Trentino e la più importante tra quelle del “cammino”. Più precisamente si tratta di un edificio in stile “gotico clesiano”, uno stile di transizione dal gotico al rinascimento proprio del Trentino nel periodo in cui era vescovo di Trento Bernardo Clesio (1485-1539). La tradizione vuole che l’area su cui sorge coincida con il luogo del martirio dei tre missionari provenienti dalla Cappadocia (attuale Turchia, culla del cristianesimo in oriente) inviati nel IV secolo dal vescovo di Trento Vigilio per evangelizzare l’Anaunia.

L’edificio attuale risale, quindi, alla fine del 1400 e fu realizzato in luogo della precedente chiesa romanica (del 1200 circa) di cui è rimasto, oltre il bel campanile ornato da trifore con archetti a tutto sesto, l’originaria cappella che custodisce l’urna con i resti dei tre martiri anauniensi e conserva importanti tracce della pittura romanica in Val di Non.

La basilica attuale è a tre navate coperte da un tetto con due soli ripidi spioventi; la presenza delle navate laterali, quindi, è percepibile dall’esterno solo grazie all’originale facciata: questa serrata ai lati da massici contrafforti angolari, è divisa verticalmente in tre parti ed è questa tripartizione che denuncia, all’esterno, un interno a tre navate. In corrispondenza della nave principale, infatti, il piano della facciata avanza e con il grande portale fortemente strombato, il sovrastante rosone e lo slanciato timpano di coronamento, verticalizza il prospetto in modo sobrio ed elegante. I fianchi esterni sono ritmati da solidi contrafforti presenti anche sul prospetto posteriore dove marcano gli angoli dell’abside poligonale che coperta da ripide falde in scandole di larice è veramente imponente.

All’interno la chiesa appare meno severa di come si presenta all’esterno; le tre navate sono scandite da archi a sesto acuto e le volte sono reticolari o a crociera ma la moderata verticalità dell’insieme e la presenza di colonne – al posto dei pilastri – evidenziano l’influenza rinascimentale. Le navate laterali, piuttosto strette, hanno ampie finestre che illuminano pure la navata centrale; questa prende luce anche dal rosone di facciata e dalle simboliche tre aperture dell’abside: due finestre ed un tondo centrale che “incorniciano” un monumentale altare tardobarocco posto sul fondo del presbiterio.

Questo, insieme ad altri due altari seicenteschi situati in posizione d’angolo fuori dell’arco trionfale e ai suoi lati, diviene il punto culminante di una scenografia barocca armonicamente innestata su un impianto gotico.

Molte chiese della Val di Non, grandi e piccole, sono caratterizzate dalla presenza di altari barocchi e spesso sono tre, l’altare maggiore – centrale – e altri due, posti ai lati dell’arco santo e orientati verso il centro della navata. Dopo il Concilio di Trento, l’altare con il tabernacolo e il sovrastante dipinto erano divenuti il punto focale della chiesa e nel ‘600 – in particolare nelle zone alpine a confine con il mondo protestante – l’esuberanza propria della liturgia e dell’arte barocca portò ad inquadrare l’altare maggiore tra due ricchi altari minori posti ai suoi lati, più in basso. Questi non diminuivano l’importanza dell’altare principale ma la esaltavano in un festoso crescendo scenografico-teatrale con un evidente scopo catechetico e devozionale: i tre altari così posizionati erano un chiaro riferimento alla Trinità e i due altari laterali, generalmente dedicati uno alla Vergine e l’altro al santo titolare costituivano il supporto per immagini utili ad istruire i fedeli esortandoli alla preghiera.

Proseguendo nel cammino si incontrano per lo più eremi e piccole chiese forse non architettonicamente rilevanti come quella sopra descritta, ma carichi di sacralità e comunque testimonianze di culture di altri tempi. Tra questi c’è l’Eremo di San Biagio a Romallo.

Si tratta, in realtà, di un complesso di edifici eretti a partire dal XIII secolo su uno sperone di roccia che sovrasta l’alveo di uno dei tanti torrenti che scorrono nella Val di Non.

La chiesa propriamente detta, dedicata a San Biagio, risale al Quattrocento. La semplice facciata è caratterizzata da un affresco raffigurante San Cristoforo (protettore dei viandanti) posto a lato della porta di ingresso e da un campanile a vela; l’interno, altrettanto semplice, si distingue per la presenza di un pozzo ubicato al centro dell’aula e di un altare tardo barocco in pietra. Ciò che da pregio al complesso, tuttavia, è il nucleo più antico, costituito da una originalissima cappella romanica dedicata alla Vergine Maria. Questa cappella, cui si accede attraverso una porticina dall’attigua aula di San Biagio, è divisa in tre piccole navate con volte sostenute da sei colonnine monolitiche in pietra e appare come la riproduzione, in scala ridotta, di una chiesa romanica a tre navate: tracce di antichi affreschi sulle pareti e la presenza, su un piccolo altare, di una colorata statua in legno della Madonna con il Bambino Gesù, rendono questo luogo veramente suggestivo.

Altra tappa importante in questo cammino è il Santuario della Madonna di Senale che si trova, appunto, a Senale – San Felice a 1.342 metri s.l.m. nella zona mistilingue della Val di Non.

La chiesa è conosciuta anche con il nome tedesco di Unsere Liebe Frau im Walde (Nostra Cara Signora del Bosco).

L’edificio attuale risale al XV secolo ed è la ricostruzione, in stile gotico, di una chiesa romanica che intorno al 1200 era parte di un convento Agostiniano poi passato ai Benedettini.

Presenta una facciata caratterizzata dalla presenza di un massiccio campanile cuspidato ed un interno a tre navate unica con volte a cordonata. Anche quest’aula è arricchita da altari barocchi in legno intagliato ma l’opera d’arte più importante del Santuario è la statua – del 1100 circa – della Vergine Maria con il Bambino Gesù: la Madonna ha sulla mano destra una mela che simbolicamente fa di Maria la nuova Eva, la madre della salvezza.

Un’altra caratteristica di questa chiesa – che però è comune anche ad altre della Val di Non e, più in generale, del Trentino e dell’Alto Adige – è che la corte circostante l’edificio ospita le tombe dei defunti del villaggio: di fatto è il cimitero del borgo.

Spesso in queste zone i cimiteri si trovano accanto alle chiese parrocchiali e ciò fa comprendere che qui l’editto di Saint Cloud non ha avuto un gran seguito. Questo editto napoleonico all’inizio dell’800 impose, in buona parte dell’Europa, l’eliminazione dei cimiteri circostanti le chiese, il loro trasferimento lontano dall’abitato e l’abolizione delle sepolture interne alle chiese; ciò per motivi di igiene pubblica ma anche in base ad idee di uguaglianza sociale di fronte alla morte, dal momento che non ci sarebbe più stata distinzione tra la sepoltura all’interno della chiesa (quella dei notabili), intorno alla chiesa (quella delle persone comuni) e in fosse comuni (quella dei più poveri).

In queste valli, tra queste montagne, invece, l’antica usanza di seppellire i defunti intorno alla chiesa parrocchiale ha resistito e le motivazioni potrebbero essere molteplici. Tra queste, quella che può apparire la più significativa, è che in questi luoghi e in questo particolare contesto ambientale gli abitanti hanno voluto e vogliono mantenere un diverso rapporto con i defunti. Questi non relegati in luogo lontano, separato e recintato ma posti intorno alla chiesa, nel centro dell’abitato, continuano in modo diverso a far parte della collettività: sono lì a ricordare che hanno vissuto in quella comunità e che la morte fa parte della vita, sta in mezzo alla vita di tutti i giorni.