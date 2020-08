Chiese chiuse a Venafro e gli appassionati di arte e cultura sacra non condividono

Unica aperta la Basilica del Patrono San Nicandro, mentre gli altri luoghi di culto accessibili solo per le funzioni religiose

L’immagine della città non ne guadagna, così come non è positivo nel merito il giudizio di appassionati di arte e cultura sacra, ma anche di turisti e visitatori che nel periodo girano in lungo e in largo lo Stivale alla ricerca di tutto quanto c’è da vedere, ammirare e scoprire. Di cosa si sta scrivendo e che è tale da non apportare positività a Venafro ? Delle chiese chiuse della città, che aprono solo per funzioni religiose ed altri appuntamenti particolari, restando sbarrate e no limits per il resto della giornata. Unica eccezione, ampiamente accettabile, è rappresentata dalla Basilica di San Nicandro, il Santo Patrono. Tale luogo di culto per precisa volontà della famiglia francescana che lo custodisce da secoli resta infatti continuativamente aperto, e quindi accessibile e visitabile da chi intende raccogliervisi in preghiera ed ammirare tutto quanto al suo interno, dal mattino alla prima serata con una breve chiusura per pranzo e riposo pomeridiano, consentendo a tutti di entrarvi, pregare ed ammirare. Tutte le altre chiese venafrane invece, come detto, tassativamente chiuse ! Sul tema i pareri di visitatori e turisti in giro per la città : “Quasi ovunque in Italia -afferma stupita una coppia veneta, “armata” di macchina fotografica, libretto turistico ed incontrata in giro nel centro storico venafrano- le chiese sono aperte perché vi si possa entrare, ammirare e pregare. Francamente non comprendiamo questa strana scelta in atto a Venafro. Ad onor del vero non ce l’aspettavamo …!”. Dopodiché, ma ampiamente delusi, proseguono il loro giro. Ed allora la domanda : perché le chiese di Venafro restano continuativamente chiuse, anche nel periodo estivo quando la gente va in giro e desidera vedere, ammirare e conoscere da vicino il patrimonio religioso dei centri molisani? “Manca la necessaria sorveglianza e tutela – si cercò di spiegare nel recente passato- per cui giocoforza i luoghi di culto restano chiusi”. Se tanto è, pensano in molti, basterebbe una convenzione “a buon mercato”, ossia a costi contenutissimi, con protezione civile, associazioni di volontariato e movimenti similari da parte del Comune di Venafro per garantire la necessaria protezione del patrimonio religioso delle chiese, così da tenerle finalmente aperte non diciamo h 24, ma quanto meno in determinati orari, ad esempio un paio d’ore a metà mattinata (h 10.00/12.00) ed altrettanto nel pomeriggio (h 17.00/19.00). Verrà fatto ? Vediamo …

Tonino Atella