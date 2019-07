“Chiesa rupestre espropriata”, il sindaco passa alle vie legali

PIETRACUPA

Questione legata alla Chiesa rupestre, il sindaco Camillo Santilli passa alle vie legali. Riceviamo dal primo cittadino la nota che pubblichiamo di seguito: «Il Sindaco di Pietracupa a nome di tutta l’Amministrazione comunale, ha dato mandato allo studio legale Coromano di Campobasso di proporre presso il Tribunale civile della stessa città un ricorso giudiziario contro l’espropriazione della grotta detta “Chiesa rupestre” attuata dalla Curia vescovile di Trivento a danno di tutta la popolazione. Il ricorso è partito e la prima udienza giudiziaria si terrà a un anno dalla sostituzione arbitraria e improvvisa, da parte della Curia, della serratura della porta d’accesso alla grotta che, dopo circa quarant’anni di condivisione delle chiavi tra la parrocchia di san Gregorio Magno, il Comune e alcuni cittadini, voleva porre fine all’uso, da parte della popolazione, di un luogo sacro alla sua identità, a cui i cittadini con il loro lavoro volontario diedero la dignità attuale, e che ha ospitato eventi artistici, sociali, culturali, umanitari e scientifici.

Da quel momento l’Amministrazione ha raccolto l’indignazione del popolo pietracupese attivandosi per far valere al più presto la ragione e il diritto nel compossesso di quella grotta mai consacrata, ma che talvolta per la sua conformazione ha dato spazio a funzioni religiose. Ha cercato subito un incontro con S. E Claudio Palumbo, vescovo di Trivento, ma ha trovato come interlocutori principali mons. Domenicantonio Fazioli, legale rappresentante della Parrocchia San Gregorio Magno, e don Antonio Guglielmi, economo della Curia vescovile, indisponibili a ogni seria convenzione. Altri incontri si sono avuti, invano l’Amministrazione ha chiamato in causa la Prefettura e la Questura, ma da parte della Curia si è continuato a pretendere illegittimamente un uso esclusivo, o comunque soggetto a imposizioni ecclesiastiche, della grotta/chiesa rupestre, ed è fallito ogni possibile tentativo di soluzione concordata. In tutto questo percorso il punto fermo per l’Amministrazione è stato il diritto di tutta la Comunità, ovunque residente, su questo luogo che ha per lei un significato identitario particolare essendo, fra l’altro, anche l’unico spazio esistente di aggregazione laica, sociale e culturale. Per tale motivo l’Amministrazione, facendosi interprete della volontà di tutti i consiglieri comunali, ha deciso di adire le vie legali per affermare, contro ogni arbitrario esproprio, i diritti del popolo che rappresenta. Il Sindaco Camillo Santilli».