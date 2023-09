Chiesa e casetta coi chiocchi di legno, le foto spopolano sui Social

La foto notizia arriva da Vastogirardi e potrebbe far finire Attilio Amicone dritto dritto sul Guinness dei primati. Si tratta di un dipendente regionale in pensione, che ha realizzato a Vastogirardi, in località Civitella, prima una casetta e poi una chiesetta, entrambe in ciocchi di legno, sfidando, o rispettando (bisognerà studiarlo), tutte le regole della fisica e dell’ingegneria. Tecnicamente sarebbero delle legnaie, ovvero delle cataste di legna da bruciare d’inverno. Ma in questa estate 2023, da legnaie a forma di costruzioni, si sono trasformate in attrazione, opere da cartolina per l’Altomolise, che sono già diventate meta di turisti e curiosi per lo scatto di foto da pubblicare sui Social. Così la casetta e la chiesetta in ciocchi di legno di Vastogirardi sono attualmente diventate virali su internet e Attilio Amicone potrebbe finire sul libro dei record.