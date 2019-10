Chiesa di San Michele, iniziati i lavori

Don Rocco: «Riporteremo il giusto decoro a un edificio pieno di storia»

BOJANO. «Sono iniziati i lavori alla Chiesa di San Michele Arcangelo con particolare attenzione e considerazione da parte della committenza della parrocchia di San Michele, dei tecnici e dell’impresa coinvolta, per riportare il giusto decoro a una chiesetta piena di storia e di fede di un Popolo laborioso. I bojanesi sono molto orientati verso la devozione di San Michele Arcangelo situato lungo la strada che dalla Città di Bojano porta al suggestivo Borgo Medioevale di Civita Superiore. E’ una Chiesa che risale al IV sec., ha una navata unica e a pianta rettangolare. La facciata è suggestiva in pietra e favorisce la riflessione e la preghiera! La stessa facciata evidenzia una lunetta centrale e l’immagine del Santo tra colori e voglia di sostare per chiedere di essere custoditi nel cammino. Si trova in una posizione favorita dalla natura, ricca di verde e fiori di campo,quasi a indicare un cammino di intima riflessione con la bellezza della Creazione e il trascendente! Pare costruita su materiali di spoglio proveniente da un Mausoleo Romano. Tutti i bojanesi sono attratti in questo luogo, soprattutto durante la solenne preparazione alla festa dell’8 Maggio! Sicuramente per questa data i lavori abbastanza complessi per i notevoli problemi di consolidamento delle volte della cupola sottostante il tetto, il completo rifacimento del tetto stessoparecchio disastrato e tutto ciò che è necessario per riportare il luogo di culto nel meritato decoro saranno completati! Pertanto, siamo tutti coinvolti anche economicamente per partecipare con devota generosità nella ristrutturazione della Chiesa dell’Arcangelo S. Michele! D’altronte dopo Maria Santissima, S. Michele è la più Gloriosa e potente Creatura uscita dalle mani di Dio. E’ davvero un Dono a difesa del nostro cammino. Ci difende dagli assalti del maligno ed è Custode della Chiesa! Nella nostra città matesina S. Michele ha avuto sempre un notevole rilievo anche in tempi remoti. L’Antico e il Nuovo Testamento parlano di Lui, del suo potere, delle sue Apparizioni e della sua Intercessione. Anche i Pontefici non mancano di raccomandare ai fedeli la Devozione a S. Michele. Pertanto, dato l’importanza dell’Arcangelo, saremo coinvolti anche da queste pagine del quotidiano per approfondire il cammino di conoscenza e sottolineare i luoghi del Gargano scelti dall’Arcangelo per evidenziare a tutti un messaggio di Salvezza. Ogni anno infatti, in questo luogo Sacro, dalla nostra Città, in occasione della ricorrenza del 29 Settembre, un gruppo di bojanesi a piedi, si reca in Pellegrinaggio pieni di buoni sentimenti e animati da propositi di rinnovamento».

Don Rocco Di Filippo