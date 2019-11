Chiede di tenergli un attimo il cane ma scappa via: è caccia all’uomo

L’uomo ha avvicinato una ragazza e con la scusa di entrare pochi minuti in un ufficio si è dileguato nel nulla lasciandole l’animale al guinzaglio

ISERNIA. Ha dell’assurdo quanto accaduto nel pomeriggio di oggi, venerdì 15 novembre, in pieno centro. Una ragazza che portava a spasso il cane è stata avvicinata da un uomo che le ha chiesto di tenerle un attimo il cane per entrare per pochi minuti in un ufficio adiacente. L’uomo è scappato via, mollando il cane lì con lei. A denunciare l’accaduto l’Enpa Isernia: «La ragazza Lo ha preso in custodia ma se qualcuno conosce questo cucciolo ci faccia sapere. Cerchiamo per lei una nuova famiglia. Taglia piccola. Il responsabile sarà denunciato», fa sapere l’associazione che si batte per i diritti degli animali.

Nella foto in basso il cucciolo abbandonato che cerca una nuova famiglia