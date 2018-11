Chiede aiuto ai Carabinieri per minacce di morte ma viene denunciato per procurato allarme

Carabinieri della Compagnia di Venafro, al termine degli accertamenti di rito, hanno denunciato un giovane per procurato allarme. L’uomo ha allertato la linea di emergenza 112 chiedendo aiuto perché, a suo dire, era minacciato di morte presso la propria abitazione da alcune persone. Ma al loro arrivo i militari lo hanno trovato in compagnia del solo padre che ha confermato che non vi era alcuna minaccia di morte in atto ai danni del figlio. Le successive indagini avviate dai militari hanno permesso di accertare che l’uomo, all’atto della richiesta dell’intervento, non si trovava nell’abitazione, ma in un’altra località.