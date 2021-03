So che non ami essere al centro dell’attenzione ma oggi non possiamo rimanere indifferenti ….ti potremmo dire tante cose, ma il nostro augurio e che tu ti possa guardare allo specchio e vedere quello che vediamo noi. Una bellissima ragazza con un grande talento pronto a strabiliare tutti. Felice compleanno Chiara, dai tuoi genitori, nonni, zii, cugini e tanti tanti amici!!!!