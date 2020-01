Chiacchiera, leggi e condividi in Bibliomediateca per rilassarsi e stare bene

CAMPOBASSO. La bibliomediateca comunale di Campobasso, che ha sede in via Roma, ha organizzato la prima edizione dell’iniziativa “Silent book club in bmt” per il sabato prossimo, 25 gennaio dalle 16:30 alle 18:30. L’idea consiste nel portare il libro che si sta leggendo (o ne prende uno in prestito) facendo due chiacchiere parlando un po’ dei libri e poi si legge, in silenzio ma in compagnia. «Non bisogna leggere in anticipo, non ci sono compiti, non c’è bisogno di essere “brillanti” – fanno sapere dalla bibliomediateca – arrivi, prendi un dolcetto, fai due chiacchiere, si legge, in silenzio; poi ancora quattro chiacchiere o leggi ancora un po’. L’idea è di rilassarsi, stare bene, trovare un momento per sé stessi, ma insieme agli altri. Condividere il tempo, i libri, le parole, le esperienze e, perché no, il cibo».