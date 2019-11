GENNARO VENTRESCA

La favola degli anni Novanta fu raccontata non solo ai bambini. La gradirono anche i grandi, dico quelli dei calci d’angolo che anche se continuano con i cori razzisti e a lanciarsi sassi fuori dagli stadi, sotto sotto hanno il cuore tenero. Castel di Sangro è un elegante comune della catena appenninica (800 m), a pochi chilometri da Roccaraso (1260slm), che oltre a invitanti piste di sci, fu sede del ritiro pre-mondiale degli azzurri di Bearzot.

***

I suoi momenti più belli, Castel di Sangro, li ha vissuti grazie al clamore che suscitò la sua squadra di calcio che infilò una serie di fantastiche stagioni che le consentirono di salire celermente dai Dilettanti sino alla B. Un paesello di 6.000 abitanti si ritrovò con uno stadio, il Patini, con una super-capienza di circa 10 posti, poi ridotta a 7.500, per le restrizioni del decreto Pisani. La favola venne scritta a più mani, ma il principale “scrittore” fu senza dubbio Gabriele Gravina, attuale presidente nazionale della Figc nazionale.

***

Da qualche anno, grazie ai piccoli artifici che si fanno per i buoni rapporti di vicinato, il Castel di Sangro gioca nella Promozione molisana. Guida il girone e non nasconde i propositi di tornare in D.

Voltandosi indietro, i meno giovani ricorderanno che lo stesso Gabriele Gravina chiamò Bruno Pinna come mister, Antonello Toti per il settore giovanile, Sergio Genovese per la parte atletica e alcuni nostri ex giocatori, tra cui Maestripieri e Di Risio.

***

“Chi vola vale, chi vale vola, chi non vale non vola”. Questo lo slogan che si porta in tasca il presidente federale, eletto da candidato unico, con il 97% dei voti, al primo scrutinio l’anno scorso. Gravina si è presentato al Coriolis, per l’elegante serata dedicata al calcio molisano, bello e scattoso, attorniato da Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Piero Di Cristinzi monarca regionale, Vito Tisci presidente nazionale del settore giovanile e scolastico con l’omologo molisano, il medico Gianfranco Piano.

***

Gravina non si è sbilanciato a proposito della partita dell’Under 21, prendendosi altro tempo, per sondare lo stato dell’impianto di Selva Piana. E’ stato, invece, più chiaro Cosimo Sibilia che ha annunciato l’iscrizione gratuita per le società di Terza Categoria e la scomparsa del premio di preparazione per i ragazzi che arrivano dalle scuole calcio e da chi fa solo campionati giovanili.

Di Cristinzi, euforico più che mai, invece si è detto (quasi) sicuro di avere gli azzurri nel Molise.

***

Molti si chiedono che verrà fuori dalla finestra di mercato dicembrina, in casa del Lupo. Il quesito non sembra affatto appartato, ma meditato e sfaccettato. Un appuntamento che propone più domande che risposte. Che procede discutendo, che si lascia percorrere in direzioni divergenti e su strati sovrapposti, ma che ogni tifoso può comporre e ricomporre seguendo il filo delle sue ragioni.

Alessandro: che ne sarà di lui? Non si esclude la sua partenza, con subentro di un’altra punta, con differenti caratteristiche e con lo stipendio più basso.