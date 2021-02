“Chi si oppone al Vietri si deve dimettere”, Iorio chiede alla sub commissaria Grossi di firmare o andarsene

Oramai si può parlare di certezze, più che di indiscrezioni. Chi si sta opponendo alla soluzione Vietri è la sub commissaria Ida Grossi che, ieri sera, nel corso dell’ultimo vertice dell’unità di crisi avrebbe anche avuto un duro confronto con il commissario Giustini, orientato su Larino. Lo dichiara Michele Iorio che, senza mezzi termini dice: “La politica ha fatto la sua parte, ieri per l’ennesima volta il consiglio regionale ha votato all’unanimità per la soluzione Vietri. I tecnici ministeriali non possono assolutamente derogare alla volontà politica del consiglio che chiede di dare subito posti letto adeguati ai malati Covid 19. Chi si oppone si deve dimettere perché non è tollerabile che i tecnici blocchino ancora quella che è una soluzione a portata di mano e condivisa da tutti per risolvere una crisi che sta provocando la morte di tante persone. Chi non vuole firmare se ne deve andare, non può bloccare tutto solo perché non è d’accordo. Se continua a opporsi, Toma farà bene a rivolgersi al ministro Speranza e chiedere la sua sostituzione. La gente muore non c’è più tempo”.