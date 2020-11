Chi rientra in Molise potrà spostarsi per lavoro o salute, l’ordinanza di Toma

Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nello specifico, il provvedimento prevede che i soggetti sottoposti a quarantena ai sensi del comma 1, lettera b), dell’ordinanza del presidente della Giunta regionale del Molise n. 47 del 4 novembre 2020, in deroga aquanto previsto dalla medesima disposizione, sono autorizzati a spostarsi al di fuori del territorioregionale per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute,dandone preventiva comunicazione scritta all’indirizzo covid@asrem.org e indicando nella medesima comunicazione la modalità di spostamento e il luogo di destinazione.

Link ordinanza n. 49 del 18 novembre 2020: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=86607